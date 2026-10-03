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اتحاد، رمز پیروزی ایران در برابر دشمنان

با گذشت هفت ماه از آغاز تجمعات شبانه مردمی، روایت اقتدار میهن با 216 شب حضور بی وقفه در خیابان ها و میدان ها همچنان به مسیر خود ادامه می دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱- ۱۰:۰۷
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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