به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در جریان بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی از طرح بازسازی نیروگاه طرشت با اعلام این خبر، افزود: این طرح با بهره‌گیری از مولد‌های پایه گازسوز به جای واحد‌های بخار قدیمی نیروگاه دارای دو مرحله بوده که مرحله اول شامل ۶ مولد ۴.۳ مگاواتی و مرحله دوم نیز دارای هشت مولد ۴.۳ مگاواتی است.

وی ادامه داد: تا نیمه مهر چهار مولد ۴.۳ مگاواتی و در نهایت دو مولد دیگر نیز تا انتهای مهرماه به شبکه برق کشور متصل و به صورت مستمر در مدار تولید قرار خواهند گرفت که با این اقدام مرحله اول طرح به ظرفیت ۲۵.۸ مگاوات به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

اعتمادی ادامه داد: مرحله دوم نیز حداکثر تا اوج مصرف برق تابستان سال آینده در مدار تولید قرار خواهد گرفت و مجموع تولید این طرح را به ۶۰.۲ مگاوات خواهد رساند. بهره‌برداری از این طرح با صرفه‌جویی سالانه حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب دستاوردی قابل توجه در شرایط محدودیت منابع آبی کشور به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اتصال این نیروگاه به شبکه برق ۶۳ کیلوولت نقش موثری در افزایش پایداری، بهبود قابلیت اطمینان و تقویت تامین برق غرب تهران ایفا خواهد کرد و با افزایش ظرفیت تولید برق در این منطقه زمینه کاهش فشار بر شبکه و ارتقای پایداری تامین انرژی فراهم می‌شود.

همچنین در جریان این بازدید سیدعلی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث و تکمیل این نیروگاه جهت رفع بخشی از ناترازی برق تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نمایندگان مجلس بعنوان خادمین مردم از هیچ تلاش و کمکی جهت تسریع در اجرای طرح‌های وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی دریغ نکرده و در کنار صنعت برق ایستاده است.

وی ادامه داد: مجلس در کنار وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق از طرح‌های توسعه‌ای و نیروگاه‌های در حال احداث حمایت کرده و این حمایت به‌ویژه در طرح‌هایی که نقش موثری در پایداری شبکه برق مناطق مختلف کشور دارند با جدیت دنبال خواهد شد.

یزدی‌خواه ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت پذیرفته در خصوص تامین داخلی و بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه در دوران تحریم‌های فعلی، افزود: یکی از سرمایه‌های این کشور، مردم، نیروی انسانی و نخبگان آن هستند که با وجود تحریم‍‌های ظالمانه این کشور را به سمت قله‌های موفقیت سوق می‌دهند و اجرای چنین طرح‌هایی در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها نشان‌دهنده توانمندی متخصصان و ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی کشور است.