کارشناس هواشناسی ایلام، از ناپایداری جو استان تا روز دوشنبه و صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هوشناسی ایلام اظهار کرد: تا روز دوشنبه جو استان ناپایدار است و در این مدت گاهی بارش‌های پراکنده به همراه رعد و برق مورد انتظار است. وزش باد نیز گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط امروز افزود: شاخص‌های ناپایداری برای جنوب شرق و جنوب استان افزایشی است که می‌تواند شرایط تقویت رگبار‌ها را به همراه داشته باشد. به همین دلیل هشدار سطح زردی را برای این سامانه صادر کرده‌ایم.

رستمی درباره خطرات این سامانه تصریح کرد: خطراتی مثل آب‌گرفتگی‌های نقطه‌ای معابر، خطر صاعقه و همچنین افزایش سرعت باد وجود دارد که توصیه می‌شود توجه لازم در نظر گرفته شود.

این کارشناس هواشناسی در ادامه گفت: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته، جو استان پایدار خواهد بود و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.