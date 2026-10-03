

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۷ نشانگر ناسالم بودن هواست و این شاخص در یک تا ۲ ساعت گذشته روند صعودی داشته و به ۱۱۷ رسیده است.

مهدی یزدان‌جو افزود: هم‌اکنون کیفیت هوای ۱۹ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد شاخص کیفیت هوا در چهار منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش سالم است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

وی ادامه داد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.