به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، نمایش عروسکی «اوستا» که در بخش صحنه‌ای «کودک و نوجوان» قرار می‌گیرد، پس از بررسی هیئت انتخاب شامل «حسن دادشکر»، «آزاده انصاری» و «شهرام کرمی»، امتیاز لازم را در کنار ۴۱ اثر دیگر برای حضور در جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی «تهران-مبارک» کسب کرد.

نمایش «اوستا» با نگاهی خلاقانه به سنت‌های اصیل نمایش‌های خیمه‌شب‌بازی، داستانی جذاب را برای مخاطبان ۵ تا ۱۰ سال روایت می‌کند و داستان نمایش پیرامون گروهی از عروسک‌ها می‌چرخد که در پی یافتن «اوستا» (استاد خیمه) هستند، آنها در مسیر جستجوی خود برای یافتن استاد، به مکان‌های گوناگونی از جمله «مریض‌خانه» سفر می‌کنند و در طول این ماجراجویی، تجربه‌های کنجکاوانه‌ای را از مفاهیم دوستی، پیگیری و امید می‌آموزند.

این اثر نمایشی که حاصل فعالیت‌های هنری مستقل علیرضا محزون است، با همکاری گروهی از هنرمندان تولید شده است و از جمله تیم اجرایی این نمایش می‌توان به «نسیم جعفری» در مقام دستیار کارگردان، «مهدی مردانی» به عنوان شاعر و «زنده‌یاد فرزاد واثقی» به عنوان آهنگ‌ساز اشاره کرد.

هم‌چنین، طراحی صحنه توسط «مهسا عطاکوئی» و ساخت عروسک‌ها توسط «زهرا کریمی» و «سحر محبوب» انجام شده، در بخش صداپیشگی نیز هنرمندانی چون: نسیم جعفری، آیسا اکبری، ایلیا باقری، مریم نژادزارع و ثنا رضایی حضور دارند و اجرای عروسک‌ها نیز بر عهده جمعی از هنرمندان جوان کانون است.

جشنوارۀ بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک نخستین جشنوارۀ بین‌المللی بعد از انقلاب و یکی از پنج جشنوارۀ اصلی هنر‌های نمایشی ایران است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران‌-مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.