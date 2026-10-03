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استاندار اردبیل گفت: استان با ۳۷۰ کیلومتر مرز میتواند به دروازه قفقاز و محور تجارت با جمهوری آذربایجان و کشورهای اوراسیا و روسیه تبدیل شود و دو برابر شدن صادرات و واردات با توسعه دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در گسترش دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: بر اساس تأکید رییس جمهور اختیارات لازم برای توسعه تعاملات اقتصادی و فرامرزی به استانداران واگذار شده و در همین راستا دیپلماسی مرزی و استفاده از ظرفیتهای موجود در دستور کار است.
وی افزود: در جریان سه سفر به جمهوری آذربایجان و رایزنی با مقامات این کشور زمینه ورود بیش از ۶۲ هزار تن کالای اساسی و نهادههای دامی به استان فراهم شد و نقش مهمی در تأمین بازار و معیشت مردم داشت.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای حمل و نقل، کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری، افزایش حجم صادرات و واردات میان اردبیل و جمهوری آذربایجان را از اولویتهای همکاریهای آینده عنوان کرد.
امامی یگانه گمرک بیلهسوار را ظرفیتی مهم برای افزایش مبادلات مرزی، جذب سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: روزانه حداقل ۳۰۰ کامیون از این گمرک در حال تردد و تبادل کالا هستند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۷۸ میلیون دلار کالا از استان صادر شد و ۱۹۱ میلیون دلار واردات به ثبت رسید که شامل ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای اقتصادی، کالاهای اساسی و نهادهها بود.
استاندار اردبیل همچنین از نهایی شدن اطلس واردات و صادرات استان خبر داد و گفت: با تدوین این اطلس و مشخص شدن مسیرهای تجاری، میتوان از خامفروشی جلوگیری و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده را تقویت کرد.