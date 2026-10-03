مدیرکل استاندارد فارس از تشدید بازرسی بالابر‌های مورد استفاده در ساختمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد و گفت: در بازرسی‌های اخیر، ۵ بالابر فاقد گواهی معتبر ایمنی و استاندارد که دارای نواقص فنی مهم بودند، شناسایی و مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل استاندارد فارس از تشدید بازرسی بالابر‌های مورد استفاده در ساختمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی این استان خبر داد و گفت: در بازرسی‌های اخیر، ۵ بالابر فاقد گواهی معتبر ایمنی و استاندارد که دارای نواقص فنی مهم بودند، شناسایی و مهر و موم شد.

علی عزیزی با تأکید بر ممنوعیت استفاده از بالابر‌های فاقد تأییدیه استاندارد، اظهار کرد: بالابر‌هایی که الزامات استاندارد را رعایت نکرده باشند، تا زمان رفع نواقص و دریافت گواهی معتبر، اجازه بهره‌برداری نخواهند داشت.

وی افزود: مسئولیت حوادث احتمالی ناشی از استفاده از بالابر فاقد گواهی معتبر استاندارد بر عهده طرف‌های قرارداد و مسئولان مربوطه خواهد بود و شرکت‌های بیمه نیز در صورت نبود گواهی استاندارد، تعهدی برای پرداخت خسارت نخواهند داشت.

عزیزی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بالابر‌های اماکن عمومی و پرتردد بیان کرد که بازرسی از بالابر‌های مورد استفاده در ساختمان‌های عمومی و دستگاه‌های اجرایی فارس با هدف پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی شهروندان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد فارس با بیان اینکه گواهی استاندارد بالابر‌ها یک‌ساله است، از مالکان و پیمانکاران خواست پیش از انعقاد قرارداد، از معتبر بودن مجوز طراحی و مونتاژ شرکت فروشنده اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: پس از نصب بالابر مالک باید درخواست بازرسی را از طریق سامانه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ثبت کند تا پس از انجام بازرسی‌های لازم، گواهی ایمنی و استاندارد صادر شود.

عزیزی وجود قرارداد یک‌ساله سرویس و نگهداری میان مالک و شرکت فروشنده بالابر را نیز برای صدور گواهی استاندارد ضروری دانست و تصریح کرد که اگر چنین قراردادی صوری و غیرواقعی باشد، مسئولیت حوادث احتمالی متوجه طرف‌های قرارداد خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا استفاده از بالابر‌های فاقد گواهی استاندارد، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به اداره‌کل استاندارد فارس اطلاع دهند.