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مراسم گرامیداشت روز سالمند با حضور شهردار تهران

مراسم بزرگداشت روز سالمند شامگاه جمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ در سالن همایش‌های برج میلاد تهران و با حضور خانواده‌های شهدا و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس :امیر مهدی حیدر
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ - ۱۰:۱۱
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
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برچسب ها: تهران ، برج میلاد ، روز سالمندان
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