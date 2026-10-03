معاون سفارت ایران در کابل، حمایت تهران را از امنیت و ثبات در افغانستان و توسعه اقتصادی این کشور با تقویت ترانزیت از مسیر مزارشریف اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سید حسن مرتضوی در سفر به مزار شریف با ملا محمد یوسف وفا والی بلخ، دیدار و درباره مسائل دوجانبه گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار بر توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان و همچنین تقویت مسیر‌های ترانزیتی از طریق مزارشریف تأکید شد.

مرتضوی همچنین از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و اجرای برنامه‌های مشترک در بلخ سخن گفت.