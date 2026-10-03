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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی از ماندگاری هوای خنک تا اواسط هفته در استان خبر داد و گفت: موج جدید بارشها از سهشنبه وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی کریمی اظهار کرد: سامانه بارشی که از دیروز در استان فعال شده، بارشهای رگباری پراکنده را در نقاط مختلف استان بههمراه دارد.
وی افزود: از ساعات بعدازظهر امروز وزش باد شدید بیشتر مناطق استان را فرا میگیرد و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.
کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به آرامش موقت جو در روزهای یکشنبه و دوشنبه(۱۲ و ۱۳ مهر) تصریح کرد: از روز سهشنبه موج جدید بارشها وارد استان میشود و ناپایداریها دوباره تشدید خواهد شد.
کریمی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ارومیه خاطرنشان کرد: دمای مرکز استان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۹ تا ۲۲ درجه سانتیگراد در نوسان بود.