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با دستور رئیسکل دادگستری استان گلستان، روند بازگرداندن طلای مالباختگان پرونده خالیفروشی طلا در شهرستان آققلا در مرحله دادسرا آغاز شد و در نخستین مرحله، یک کیلو و ۵۰۰ گرم طلا به شاکیان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفته گذشته تعدادی از مالباختگان این پرونده در جریان ملاقات مردمی با محمود اسپانلو، خواستار ورود دستگاه قضایی و تسریع در روند بازگرداندن اموال خود شده بودند. در پی این درخواست، رئیسکل دادگستری گلستان به دادستان آققلا دستور داد در مرحله دادسرا، روند رد مال و بازگرداندن اموال مالباختگان را پیگیری و اجرا کند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در نخستین مرحله اجرای این دستور، امروز کار توزیع یک کیلو و ۵۰۰ گرم طلا بین شاکیان این پرونده آغاز شد.
وی با اشاره به این که این پرونده ۶۰ شاکی دارد، افزود: از این تعداد، ۳۰ نفر که هر کدام حداکثر ۶۰ گرم طلا از دست داده بودند، تمام طلای خود را دریافت کردند و ۳۰ نفر دیگر نیز که بیش از ۶۰ گرم طلا طلب دارند، متناسب با میزان مطالبات خود، از طلای توقیفشده دریافت میکنند.
اسپانلو افزود: ۲ متهم این پرونده در مجموع حدود ۵ کیلو و ۵۰۰ گرم طلا خالیفروشی کردهاند که تاکنون یک کیلو و ۵۰۰ گرم آن توقیف و برای بازگرداندن به صاحبانش اختصاص یافته است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: برای صیانت از حقوق سایر مالباختگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، یک ملک متعلق به متهمان نیز توقیف شده است تا در صورت تأمین نشدن مطالبات از محل سایر اموال، از طریق فروش آن، امکان جبران خسارت و بازگرداندن حقوق مالباختگان فراهم شود.
اسپانلو افزود: همچنین جلسهای با حضور متهمان و شاکیان در دادسرای آققلا برگزار شد تا درباره نحوه بازگرداندن باقیمانده اموال و مطالبات مالباختگان تصمیمگیری شود.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: پیگیری قضایی پروندههای کثیرالشاکی به ویژه این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان و بازگرداندن اموال آنان ادامه دارد.
پرونده خالیفروشی طلا ۲ هفته پیش در دادسرای شهرستان آققلا و پس از طرح شکایتهای متعدد از یکی از طلافروشیها مبنی بر عمل نکردن به تعهدات طلا و خالیفروشی، تشکیل و ۲ متهم بازداشت شد.
متهمان در این پرونده در ازای فروش طلا به خریداران فاکتور ارائه میکردند و در ازای آن به افراد سود پرداخت میکردند، اما پس از مدتی از سود و طلا، خبری نشد