مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از جابه‌جایی بیش از ۲۶ میلیون و ۷۷۱ هزار تن انواع کالا از مبادی استان به نقاط مختلف کشور در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۲۶ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۶۳۷ تن انواع کالا در سطح استان خوزستان جابه‌جا شده است که در مقایسه با تناژ ۲۷ میلیون و ۶۴ هزار و ۸۶۸ تنی مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به حجم تردد‌های ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بار افزود: در این مدت، یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۸۸۴ سفر از طریق صدور بارنامه به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال بیانگر رشد ۲.۷۸ درصدی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تشریح وضعیت حمل کالا‌های اساسی در ۶ ماهه ابتدایی سال، ۶ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۱ تن کالای اساسی توسط ۲۷۲ هزار و ۲۵۳ سفر کامیون از پایانه بار بندر امام خمینی (ره) بارگیری و به اقصی‌نقاط کشور ارسال شده است.

خسروی ادامه داد: این آمار در ۶ ماهه سال گذشته معادل ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن کالا با ۳۶۴ هزار و ۲۵ سفر کامیون بوده که نشان‌دهنده کاهش تناژ و تردد‌های مرتبط با ترخیص و تخلیه مستقیم کالا‌های اساسی در این پایانه است.

وی در تشریح دلایل ثبات تناژ کلی جابه‌جایی کالا در استان با وجود کاهش محموله‌های بندری تصریح کرد: با وجود افت تخلیه و بارگیری برخی اقلام اساسی نظیر ذرت دامی، شکر، بنزین و کلینکر در پایانه بندر امام خمینی (ره)، خوشبختانه با جهش قابل‌توجه در بارگیری کالا‌های گروه‌های معدنی، ساختمانی و کشاورزی نظیر مصالح ساختمانی، نفت کوره، گندم، چغندر، کنجاله و انواع بذر روغنی، مجموع تناژ حمل‌شده استان در سطح مطلوبی حفظ شد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل کالای استان بیان داشت: هماهنگی کامل میان انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا، رانندگان سخت‌کوش و پایانه‌های بار استان برقرار است تا روند انتقال کالا‌های حیاتی، صنعتی و کشاورزی کشور بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای تداوم یابد.