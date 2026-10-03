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براساس اطلاعات مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای بجنورد هم اکنون بر روی عدد ۴۸۹ و در وضعیت خطرناک قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، منشا این گرد و غبار که بر آسمان شهرستانهای مانه و بجنورد سایه افکنده، صحرای قره قوم در کشور همسایه، ترکمنستان اعلام شده است.
هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد که گرد و غبار تا یکی دو ساعت دیگر برطرف می شود.
براساس شاخص سنجش کیفیت هوا، اعداد صفر تا ۵۰ نشاندهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.
به هم استانیهای عزیز توصیه میگردد در این شرایط از ماسک استفاده کنند و از فعالیت شدید ورزشی در فضای باز پرهیز کنند و همچنین افراد با بیماریهای خاص ریوی در خانه بمانند.