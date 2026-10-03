به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،یوسف امیدی بخشدار مرکزی مراغه گفت:آسفالت ریزی راه باغات به طول ۷ کیلومتر با هدف بهسازی مسیر برای رفت و آمد، پیشرفت و آبادانی روستا انجام شده است.

امیدی افزود: این طرح در سه محور منتهی به باغات روستا شلیل وند و با مشارکت ۵۰ میلیارد تومانی باغداران اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اهالی روستای شلیل وند در انجام امورات خیریه مشارکت خوبی دارند و سال گذشته نیز بخشی از راه‌های بین مزارع و باغات را آسفالت ریزی کردند.

بخشدار مرکزی مراغه افزود:با آسفالت ریزی راه بین باغات و مزارع مردم به راحتی می‌توانند در باغات حضور یافته و محصول خود را به بازار منتقل کنند.

هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: روستای شلیل وند قطب تولید سیب، آلوچه و گل محمدی در این شهرستان است.

خرسندی افزود: پیش از این گرد و خاک حاصل از راه‌های خاکی به درختان و محصول باغات روستا خسارت می‌زد.

وی اضافه کرد: با آسفالت ریزی مسیر بین باغات اهالی محصول با کیفیت را در بازار عرضه خواهند کرد.

روستای شلیل وند با ۲۵۰ خانوار در بخش مرکزی مراغه واقع شده است.