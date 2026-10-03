به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رسول مقابلی در جلسه کمیسیون دانشجویی استان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فعالیت‌های دانشجویی، افزود: حضور دانشجویان در دانشگاه، فضای علم‌آموزی را پویا، بانشاط و فعال می‌کند و باید زمینه رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی آنان فراهم شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه با آغاز سال تحصیلی جدید، همه ظرفیت‌ها و امکانات باید برای ارتقای کیفیت تحصیل و آموزش دانشجویان به کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: رؤسای دانشگاه‌ها با ارتباط نزدیک و مستمر با دانشجویان، زمینه مشارکت و فعالیت بیشتر آنان را فراهم کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان بر توجه به مسائل رفاهی دانشجویان تأکید کرده و افزود: دانشجویان فرزندان فرهیخته و سرمایه‌های انسانی این کشور هستند و باید ارتقای خدمات رفاهی، خوابگاهی و تغذیه دانشجویان در چهارچوب ضوابط ابلاغی مورد توجه مسئولین دانشگاه‌ها قرار گیرد.