بازار مصالح ساختمانی امروز شنبه (۱۱ مهر ۱۴۰۵)، در بخش سیمان با افزایش نرخ برخی محصولات همراه بود و در بازار مقاطع فولادی نیز قیمت شماری از انواع میلگرد و تیرآهن افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در بازار مصالح ساختمانی امروز، برخی انواع سیمان پاکتی با رشد قیمت معامله شدند و در بازار مقاطع فولادی نیز نرخ تعدادی از انواع میلگرد و تیرآهن افزایش یافت.

سیمان پاکتی تهران (عمده) با ۷ هزار تومان افزایش، ۲۶۰ هزار تومان معامله می‌شود و سیمان پاکتی صوفیان نیز ۴ هزار تومان رشد قیمت داشته و به ۲۹۳ هزار تومان رسیده است.

سیمان پاکتی ساوه با ۱۲ هزار تومان افزایش، ۲۵۷ هزار تومان قیمت دارد و سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شوند.

همچنین سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در بازار میلگرد، میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب‌آهن اصفهان با ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رشد، ۱۰۷ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز با ۴ هزار تومان افزایش به ۹۴ هزار و ۶۴۰ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۴ آجدار A3 بافق یزد نیز ۵ هزار تومان افزایش داشته و ۹۵ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۸ آجدار A3 کاشان ۱۰۲ هزار و ۲۷۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A3 آریان فولاد ۹۵ هزار و ۵۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A3 نورد گرم سمنان ۹۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارند.

همچنین میلگرد ۱۴ آجدار A3 آناهیتا گیلان ۹۶ هزار و ۳۶۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور ۹۳ هزار و ۱۸۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A2 ظفر بناب ۹۲ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A3 کاوه تیکمه‌داش ۹۴ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شوند.

در بازار تیرآهن، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۱۳ هزار و ۶۷۰ تومان قیمت دارد. تیرآهن ۱۴ ظفر بناب نیز با هزار تومان افزایش، ۹۸ هزار و ۷۲۷ تومان معامله می‌شود و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب به ۹۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۴ یزد با ۳ هزار تومان افزایش، ۱۰۶ هزار و ۸۱۸ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۱۸ هزار و ۲۲۰ تومان، تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو ۹۸ هزار و ۸۱۸ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز ۱۰۰ هزار تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۰۰ هزار و ۹۰۹ تومان قیمت دارد.