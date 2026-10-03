به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی نسب افزود: با توجه به احتمال وقوع پدیده علمی نو و بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و زمستان پیشرو، از منظر زیست محیطی افزایش بارش شدید ممکن است موجب ورود آلاینده‌های روان آب شهری آلوده، سرریزی تصفیه خانه‌ها، تخلیه پسماند‌ها، پساب‌ها و شیرابه‌های محل دفن و انتقال آلودگی زیست محیطی به محیط و در نتیجه تهدید سلامت جوامع انسانی و اکوسیستم‌های طبیعی گردد.

وی تاکید کرد به منظور پیشگیری کنترل و مدیریت خطرات و تهدیدات احتمالی زیست محیطی، کلیه ادارات، واحد‌ها، شرکت‌ها و صنایع باید تمهیدات لازم را انجام دهند.