رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس از فعالیت بیش از ۱۰۰ هسته فناور، واحد فناور و شرکت دانش‌بنیان در واحد‌های دانشگاهی این استان خبر داد و تاکید کرد: رویکرد نوین این دانشگاه، گذار به «دانشگاه پساجنگ» و تمرکز بر حل مسائل و نیاز‌های واقعی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدرضا قائدی در جمع خبرنگاران، با تبیین کارکرد‌های دانشگاه در شرایط کنونی اظهار کرد که دانشگاه باید مسائل و نیاز‌های کشور را احصا کرده و برای حل آنها نقش‌آفرینی کند. وی افزود: «امسال حدود ۳۵ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی، تحقیقاتی و فناورانه با صنایع و مجموعه‌های مختلف منعقد شده است که نشان‌دهنده توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت است.»

قائدی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی فارس بیان کرد که این مجموعه با دارا بودن ۳۵ واحد و مرکز دانشگاهی در ۳۵ شهر، به حدود ۹۳ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی خدمت‌رسانی می‌کند. به گفته وی، با احتساب ۱۲ هزار دانش‌آموز مشغول به تحصیل در بیش از ۸۰ مدرسه سما، دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به بیش از ۱۰۰ هزار نفر خدمات آموزشی ارائه می‌دهد و کادر علمی و اجرایی آن شامل یک‌هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی و یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی اداری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه تصریح کرد: «دانشگاه آزاد اسلامی استان دارای ۲۲ فصلنامه علمی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم است که دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از نظر تعداد مجلات علمی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.» وی همچنین از راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی در حوزه علوم زیستی خبر داد و افزود که فعالیت استادان دانشگاه در حوزه‌های صنایع دفاعی، نظامی و پدافند غیرعامل، از جمله اقدامات موثر در حوزه قرارداد‌های فناورانه است.

قائدی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه رشته‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته ۱۱ رشته در مقطع دکتری و ۱۴ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به مجموعه رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس اضافه شد.» وی با اشاره به فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان و اجرای طرح «حامی» به عنوان رابط بین دانشجو و دانشگاه، از موفقیت‌های علمی دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه در عرصه‌های بین‌المللی در رشته‌هایی نظیر مهندسی پزشکی، شیمی و مهندسی کامپیوتر تقدیر کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جامعه دانشگاهی، خاطرنشان کرد که ۳۲ دانشجو، دو استاد و یک دانش‌آموز از این مجموعه در جریان حوادث اخیر به شهادت رسیدند و نام و یاد آنان همواره در دانشگاه گرامی داشته می‌شود.