معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با تاکید به اینکه زیست دانشجویی بین الملل فقط در دانشگاه نیست، گفت: حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان، فراتر از یک ظرفیت علمی و دانشگاهی، به فرصتی برای تقویت تعاملات فرهنگی و رونق اقتصادی و اجتماعی این شهرستان تبدیل شده است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، نشست بررسی شیوه‌نامه تعامل و ارائه خدمات به دانشجویان بین‌الملل با حضور عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکترمحمدجواد کولیوند استاندار سمنان، دکترعباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و مهدی صمیمیان فرماندار سمنان در هتل گوت‌که‌مال برگزار شد.

ظرفیت سمنان برای توسعه میزبانی

دکتر قنبری باغستان با اشاره به تجربه دوساله سازمان امور دانشجویان در حوزه دانشجویان بین‌المللی، شهرستان سمنان را برخوردار از ظرفیت مناسب برای میزبانی از دانشجویان خارجی دانست و افزود: همراهی مسئولان، دانشگاه، اصناف و اقشار مختلف مردم از نقاط قوت و ظرفیت‌های ارزشمند سمنان است؛ این میزان همراهی در دیگر شهر‌ها کمتر مشاهده می‌شود و باید از آن برای توسعه حضور دانشجویان بین‌المللی استفاده کرد.

وی ادامه داد: سمنان از معدود شهر‌هایی است که اصناف و اقشار مختلف مردم برای حمایت از جذب دانشجویان بین‌المللی به وزارت علوم مراجعه و آمادگی خود را برای توسعه این ظرفیت اعلام کرده‌اند.

حمایت مسئولان استان از دانشگاه

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با اشاره به حمایت مدیریت استان از حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه سمنان گفت: همراهی استاندار، فرماندار، نماینده مردم در مجلس و مدیران استان با دانشگاه، ظرفیت مهمی برای تقویت و توسعه حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان محسوب می‌شود.

آثار اقتصادی و اجتماعی فراتر از فضای دانشگاه

وی با اشاره به اینکه مسائل و نیاز‌های دانشجویان بین‌المللی تنها به محیط دانشگاه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زیست دانشجویی بین الملل در فضای شهری و خارج از محیط آموزشی دانشگاه شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، اقتصادی، گردشگری، ورزشی و تفریحی نیز برای آنان برنامه‌ریزی شود.

دکتر قنبری باغستان در ادامه تصریح کرد: حضور دانشجویان بین‌المللی علاوه بر دستاورد‌های علمی، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای شهر و استان به همراه دارد و می‌تواند به رونق برخی فعالیت‌های شهری و ایجاد اشتغال کمک کند؛ از این رو حفظ و توسعه این ظرفیت نیازمند مشارکت مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، اصناف و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی است.

تاکید بر رعایت قوانین و تعامل با جامعه میزبان

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان وزارت علوم همچنین بر ضرورت تعامل متقابل دانشجویان خارجی با جامعه میزبان تأکید کرد و گفت: دانشجویان بین‌المللی باید ضمن آشنایی و رعایت قوانین و مقررات کشور، با زیست‌بوم، هویت بومی، فرهنگی و اجتماعی سمنان نیز ارتباط مناسبی برقرار کنند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مشخصی برای حضور و فعالیت دانشجویان بین‌المللی وجود دارد، افزود: وزارت علوم با همکاری دانشگاه سمنان، اجرای دقیق مقررات و آگاهی‌بخشی به دانشجویان را دنبال می‌کند تا حضور آنان در چارچوب ضوابط و با تعامل مناسب با جامعه محلی ادامه یابد.

تلاش برای تداوم حضور دانشجویان عراقی

دکتر قنبری باغستان با اشاره به دانشجویان عراقی دانشگاه سمنان، گفت: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن شرایط بازگشت دانشجویان فعلی و تداوم حضور آنان در دانشگاه است؛ چراکه حفظ این دانشجویان در کنار آثار علمی، از منظر اقتصادی و اشتغال شهرستان نیز اهمیت دارد و باید برای تقویت آن برنامه‌ریزی شود.

زمینه‌سازی برای افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: فراهم کردن خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، گردشگری، ورزشی و تفریحی در سطح شهر می‌تواند تجربه حضور دانشجویان خارجی در سمنان را بهبود دهد و همکاری و همراهی مجموعه استان می‌تواند زمینه افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی و ارتقای جایگاه دانشگاه سمنان را فراهم کند.

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محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این نشست با اشاره به ظرفیت دانشگاه سمنان برای جذب و میزبانی دانشجویان داخلی و بین‌المللی، گفت: هدف همه دستگاه‌ها باید کمک به ارتقای جایگاه دانشگاه سمنان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و زندگی دانشجویان باشد.

وی با اشاره به ضرورت تفکیک مسائل اجتماعی از موضوعات امنیتی، افزود: بسیاری از مسائل مرتبط با دانشجویان بین‌المللی ماهیت اجتماعی دارد و باید با نگاه مناسب و در چارچوب سازوکار‌های مشخص مدیریت شود.

استاندار سمنان با قدردانی از فرماندار سمنان، مجموعه‌های اطلاعاتی، انتظامی و اعضای شورای تأمین در مدیریت مسائل اخیر، گفت: در زمان بروز مسائل، دستگاه‌های مسئول باید در میدان حضور داشته باشند و با هماهنگی و تصمیم‌گیری به‌موقع، از گسترش موضوع جلوگیری کنند

کولیوند از آمادگی استان برای حمایت از دانشگاه‌ها در این حوزه خبر داد و افزود: دانشجویان بین‌المللی باید در بدو ورود، نسبت به قوانین و مقررات کشور آگاهی پیدا کنند و سازوکار مشخصی برای پیگیری تخلفات احتمالی نیز وجود داشته باشد.

ضرورت ساماندهی خدمات و صیانت از حقوق دانشجویان بین‌المللی

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان گفت: با ساماندهی خدمات، نظارت بر نحوه ارایه خدمات به دانشجویان و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور و تحصیل آنان، می‌توان این ظرفیت را در مسیر توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان تقویت کرد.

عباس گلرو افزود: حضور دانشجویان بین‌المللی یکی از ظرفیت‌های توسعه‌ای سمنان است و باید برای حفظ این ظرفیت، از بروز مسایلی که می‌تواند به جایگاه دانشگاه و شهرستان آسیب وارد کند، پیشگیری شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استفاده مناسب از ظرفیت حضور دانشجویان خارجی تاکید کرد و افزود: فراهم کردن شرایط مطلوب برای تحصیل و زندگی دانشجویان بین‌المللی می‌تواند به تقویت جایگاه علمی و اقتصادی شهرستان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور دانشجویان بین‌المللی در سمنان گفت: حضور این دانشجویان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های شهری، خدمات گردشگری، حمل‌ونقل، اقامت و تعاملات فرهنگی میان ایران و کشور‌های مختلف باشد.

وی افزود: حضور دانشجویان بین‌المللی علاوه بر آثار علمی، می‌تواند به توسعه اقتصادی و خدماتی شهرستان نیز کمک کند و بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است.