جلسه شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان غربی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار و آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه بر تسریع رسیدگی، تعیین تکلیف و پرداخت این تسهیلات و رفع موانع پرونده‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تأکید کرد.

محمد دهقان همچنین با تأکید بر تسریع و دقت در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صیانت از اشتغال را از اهداف مهم این طرح عنوان کرد.

در این نشست عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین روند اجرای تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال از محل تبصره ۱۵ ویژه شرایط اضطرار نیز بررسی شد.

در پایان با توجه به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، بر پیگیری مستمر تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری، تبصره ۱۵، ازدواج و فرزندآوری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای رفع موانع تأکید شد.