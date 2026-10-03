به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی با اشاره به اینکه برای امروز در برخی ساعات رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود، گفت: برای فردا یکشنبه از میزان ناپایداری‌ها تا حدودی کاسته میشود و بیشتر برای ارتفاعات استان رگبار و رعد و برق انتظار میرود.

وی با بیان اینکه وزش باد‌های نسبتاً شدید غربی برای امروز نیز در سطح منطقه تداوم دارد، افزود: دیروز بیشترین سرعت وزش باد در شهر آبگرم به میزان ۹۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: برای امروز بهویژه در نیمه غربی استان وزش باد‌ها نمود بیشتری خواهد داشت و برای برخی مناطق گرد و خاک محلی نیز پیش بینی میشود.

بهروزی ادامه داد: برای فردا یکشنبه سمت و سوی جریانات تغییر میکند و وزش باد‌های شمالی و شمال غربی بیشتر در امتداد شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین زهرا نسبتاً شدید خواهد بود.

وی تصریح کرد: برای ارتفاعات شمال استان علاوه بر پدیده مه، احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده نیز وجود دارد و روز دوشنبه جو نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در پایان اظهار داشت: به لحاظ دمایی برای روز یکشنبه هوای نسبتاً خنک و پاییزی در سطح استان انتظار میرود.