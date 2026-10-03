به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محمد جبارزاده گفت: شش‌ماهه نخست امسال، ۲۹۱ رأی بدوی به نفع آموزش و پرورش صادر شده که از این تعداد، ۸۷ رأی به صورت قطعی به نفع دستگاه تثبیت شده و در دعاوی حقوقی هم هشت رأی قطعی به نفع آموزش و پرورش استان صادر شده است.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان افزود: در این مدت همچنین تحصیل سند برای ۵۳ فقره از املاک آموزش و پرورش استان انجام شده که این اقدام با هدف راستای صیانت از حقوق مالکانه و تثبیت مالکیت قانونی املاک این دستگاه انجام شده است.

وی بیان کرد:شناسایی دقیق، مستندسازی و تسریع در مراحل ثبت و تحصیل اسناد همه ی املاک متعلق به آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های ملکی آموزش و پرورش و جلوگیری از بروز مسائل حقوقی در آینده داشته باشد.

جبارزاده با اشاره به اهمیت کیفیت دفاع حقوقی از منافع آموزش و پرورش افزود: دقت در تنظیم لوایح دفاعی، بررسی تخصصی پرونده‌ها و پیگیری مستمر دعاوی، از اولویت‌های اداره ی حقوقی و املاک است و عملکرد شش‌ماهه نخست هم بر ضرورت تقویت این فرآیندها تأکید دارد.

وی با قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و کارشناسان فعال در حوزه حقوقی و املاک گفت: استمرار این روند نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، مستندسازی دقیق پرونده‌ها و همکاری همه ی بخش‌های آموزش و پرورش در ارائه ی به‌موقع اطلاعات و اسناد است.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره‌کل آموزش و پرورش لرستان افزود:برای ماه‌های آینده، تسریع در تعیین تکلیف اسناد مالکیت، شناسایی و ثبت املاک، پیگیری مؤثر پرونده‌های حقوقی و ارتقای کیفیت دفاعیات، به عنوان محورهای اصلی فعالیت اداره حقوقی و املاک پیگیری خواهد شد.