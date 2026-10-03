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کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در هفته جاری، بررسی آخرین وضعیت منابع، مصارف و تعهدات صندوق توسعه ملی، عملکرد بودجهای مناطق محروم و روستایی و همچنین عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۵ را در دستور کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه هفته جاری برگزار می شود که دستور این جلسات به شرح زیر است.
بر اساس این دستور، روز یکشنبه ۱۲ مهرماه، نشست مشترک کمیسیون با رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی برگزار میشود و در این نشست، آخرین وضعیت، منابع، مصارف و تعهدات صندوق توسعه ملی با تفکیک منابع و مصارف ارزی و ریالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین نشست مشترک کمیسیون با معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور روز دوشنه هفته جاری برگزار میشود و گزارش وضعیت، توسعه روستایی و مناطق محروم ارائه خواهد شد. در این نشست، عملکرد منابع و اعتبارات سال ۱۴۰۵ بررسی و مسائل و چالشهای اولویتدار شناسایی میشود و الزامات و اولویتهای بودجهای سال ۱۴۰۶ با تأکید بر اشتغال، تولید، زیرساختهای ضروری و ماندگار و همچنین ماندگاری جمعیت در روستا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین نشست مشترک کمیسیون با وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز سهشنبه برگزار خواهد شد. در این نشست، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه میشود و موضوعاتی همچون تابآوری و پایداری زیرساختهای ارتباطی و خدمات دیجیتال، چالشهای اجرایی و تأمین منابع و تعیین اولویتها و الزامات بودجه در سال ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین در این نشست، گزارش عملکرد سال دوم اجرای برنامه و میزان تحقق احکام و تکالیف مرتبط با حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ارائه و بررسی خواهد شد.