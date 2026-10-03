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مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان از کشف و ضبط ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۳ خانه مسکونی در شهرستان تالش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: با اجرای طرح ضربتی مقابله با انشعابات غیرمجاز و پدیدهی قاچاق انرژی، با رصد دقیق کارشناسان شرکت توزیع برق گیلان، ۳ خانه مسکونی در شهرستان تالش به دلیل مصرف بالای انرژی برق شناسایی و در عملیاتی هماهنگ، ۱۴ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز (ماینر) از این واحدها کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینرهای کشف شده را حدود ۱۸ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: ماینرهای کشف شده، با وجود مقاومت مالکان این واحدهای مسکونی، با حکم قضایی و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی جمع آوری و متخلفان، پس از تشکیل پرونده قضایی، به بازداشتگاه منتقل شدند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان هدف از این اقدامات را صیانت از حقوق شهروندان، حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از فعالیت مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز عنوان کرد و گفت: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز بهدلیل آسیبهای جدی به شبکه برق رسانی و تحمیل خسارت به بیتالمال، با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.