به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس هیئت اسکیت استان یزد گفت: مسابقات رول‌بال اسکیت قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۷ سال بانوان با حضور تیم‌هایی از ۱۱ استان کشور به میزبانی شهرستان میبد در استان یزد برگزار شد.محمدهادی آقایی افزود:این رقابت‌ها در مدت دو روز در شهرستان میبد برگزار شد و ورزشکاران استان‌های مختلف کشور برای کسب عنوان‌های برتر و حضور در جمع نفرات منتخب تیم ملی با یکدیگر به رقابت پرداختند.آقایی گفت: برترین ورزشکاران این مسابقات و استعداد‌های برگزیده، برای حضور در اردوی تیم ملی رول‌بال شناسایی و انتخاب می‌شوند تا در رقابت‌های جهانی این رشته که آذرماه برگزار خواهد شد، حضور یابند.

وی با اشاره به سطح رقابت‌های برگزارشده اظهار کرد: این مسابقات فرصت مناسبی برای شناسایی استعداد‌های برتر رده سنی زیر ۱۷ سال بانوان و پشتوانه‌سازی برای تیم ملی است.

در جریان این رقابت‌ها، یکی از بازیکنان اهل میناب که در ترکیب تیم شهرستان میبد حضور داشت، با در دست داشتن پوستری از شهدای دانش‌آموز میناب، یاد و خاطره شهدای این شهرستان را گرامی داشت.

نتایج نهایی مسابقات رول‌بال اسکیت قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۷ سال بانوان در روز‌های آینده اعلام خواهد شد.