به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۱ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لزاکو

بسته شدن دبیرستان‌ها ادامه دارد و حوادث ناشی از درگیری‌ها چندین برابر شده است

س نیوز

در یک نظرسنجی،۸۱ درصد گفته‌اند خانواده دانش آموزان دبیرستانی باید خسارت‌های وارد شده در درگیری‌ها را بپردازند

ب اف‌ام

نجات فرانسه از بحران بدهی عمومی، کابوس بانک مرکزی اروپا شده، چون می‌خواهد به کشور‌های دیگر سرایت نکند

ل کروا

آمریکا دو فرانسوی و چند موسسه و انجمن را در پی کمک به فلسطینی ها، به اتهام کمک به حماس مجازات کرد

بورسو راما

نشست سری آمریکا درباره ایران و یمن

یورونیوز

نصب بزرگترین دکل توربین بادی جهان به ارتفاع ۳۶۵ متر در آلمان، برای تولید برق بیشتر

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

آج نیوز

افزایش سه روزه قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان

وزیر خارجه پاکستان: ائتلاف دفاعی مکه هفته آینده درباره حوثی‌ها تصمیم گیری می‌کند

در پی تیراندازی نیرو‌های مرزی هند، دو شهروند پاکستانی کشته شدند

فرماندهان ارتش پاکستان: با هرگونه تلاش برای ایجاد شرایط مشابه اغتشاشات ۹ می ۲۰۲۲ قاطعانه برخورد می‌شود

دیلی پاکستان

کسری تجاری پاکستان با رشد ۱۵.۱۳ درصدی به ۱۰.۷۹ میلیارد دلار رسید

کشور‌های گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت، آزادسازی ذخایر راهبردی نفت را اعلام کردند

دیدار وزیر دفاع پاکستان با همتای ایتالیایی خود در رم

حافظ نعیم الرحمن: در صورت لغو نشدن مالیات بر سوخت، به سوی اسلام آباد راهپیمایی می‌کنیم

اکسپرس

در عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان در خیبرپختونخوا و بلوچستان، ۱۱ تروریست کشته شدند

بازداشت یک تروریست خطرناک مرتبط با سازمان اطلاعات هند در عملیات نیرو‌های مقابله با تروریسم در ایالت پنجاب

وزیر کشور پاکستان به حزب تحریک انصاف هشدار داد: برگزاری راهپیمایی بزرگ ممکن است به اعلام وضعیت فوق العاده منجر شود

نخستین ماه نورد پاکستان در سال ۲۰۲۸ روی ماه فرود می‌آید

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

مقررات جدید BDDK برای وام خرید تلفن همراه و حداقل پرداخت کارت‌های اعتباری

در پرونده جنجالی بونگالو، دادستان درخواست مجازات خود را ارائه کرد؛ متهم: دوربین خراب بود

خطای شمارش آرا در انتخابات برلین؛ تعداد کرسی‌های پارلمان تغییر کرد

صباح

ترامپ درباره تحریم‌های CAATSA: اردوغان دوست من است؛ ترکیه را دوست دارم

فرانسه و ایتالیا در لیگ ملت‌های اروپا به تساوی ۱–۱ رسیدند

پروفسور ایوآنا کوچورادی درگذشت؛ پیام‌های تسلیت مقامات منتشر شد

ملیت

ترامپ در گفت‌و‌گو با CNN Türk: اردوغان دوست نزدیک من است؛ مانعی برای CAATSA وجود ندارد

سازمان ملل: در سال ۲۰۲۵ حدود ۶ میلیون کودک پناهجو در جهان نتوانستند به مدرسه بروند

اقدام جنجالی یک پیک؛ پیتزای افتاده روی زمین را دوباره داخل جعبه گذاشت و تحویل داد

سوزجو

خبر بد برای آردا گولر؛ او در دیدار برابر ایتالیا غایب خواهد بود

ترامپ درباره CAATSA: ترکیه را دوست دارم؛ اردوغان دوست من است

در بلژیک نیز شعار‌های استعفای مونتلا سر داده شد؛ واکنش شدید هواداران ترکیه

ینی شفق

در آکسارای دو خودرو با یکدیگر تصادف کردند؛ دو نفر به شدت مجروح شدند

در عملیات رشوه خواری شهرداری کرک قلعه، سه کارمند شهرداری بازداشت و زندانی شدند

۳۰ نفر پس از خوردن دونر مرغ در اسن یورت دچار عارضه شدند؛ ظن مسمومیت غذایی

جمهوریت

خبر بد آردا گولر برای تیم ملی ترکیه

فرانسه و ایتالیا به تساوی رسیدند

دادستانی آنکارا: در پرونده شرط بندی غیرقانونی، ۳۳ مظنون بازداشت قضایی شدند

قرار

مونتلا با ثبت سومین شکست پیاپی، نام خود را در تاریخ ثبت کرد

پس از شکست مقابل بلژیک، شعار‌های «مونتلا و فدراسیون استعفا دهید» سر داده شد

ترکیه در برابر بلژیک ۳ بر صفر شکست خورد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

چین و ۲۷ کشور دیگر خواستار پایان اقدامات یکجانبه اجباری در سازمان ملل شدند؛ ایران نیز در میان این کشورهاست

بررسی چارچوب جدید ثبات راهبردی در روابط چین و آمریکا پس از سفر شی جین‌پینگ به آمریکا

چاینا دیلی

چین درباره وتوی قطعنامه مربوط به کمیته تحریم‌های ایران در سازمان ملل توضیح داد؛ تأکید بر حل مسئله هسته‌ای از مسیر مذاکره

نماینده چین در سازمان ملل: باید برای حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران تلاش کرد

آمریکا سومین گروه ناو هواپیمابر خود را به خاورمیانه اعزام می‌کند؛ احتمال اعزام هزاران نیروی نظامی دیگر

خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق؛ آغاز تغییرات جدید در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه

گلوبال تایمز

ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و اختلافات بر سر آتش‌بس و تنگه هرمز

افزایش تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه و اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر به منطقه

خروج نیرو‌های ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق و پیامد‌های آن برای معادلات منطقه

تحولات خاورمیانه و تأثیر آن بر امنیت انرژی و مسیر‌های انتقال نفت

افزایش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و پیامد‌های آن برای اقتصاد جهانی

تحولات روابط چین و آمریکا پس از سفر شی جین‌پینگ به واشنگتن و تلاش برای حفظ ثبات راهبردی

سی جی تی ان

چین در سازمان ملل خواستار پایان اقدامات یکجانبه اجباری شد؛ ایران در میان ۲۸ کشور حامی این بیانیه قرار دارد

چین بر حل سیاسی مسئله هسته‌ای ایران و مخالفت با اقداماتی که مذاکرات را مختل می‌کند تأکید کرد

آمریکا شبکه‌ای را که واشنگتن آن را تأمین مالی حماس می‌داند، تحریم کرد

روزنامه مردم

تأکید بر گسترش همکاری چین و کشور‌های آسه‌آن در اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، صنایع سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر