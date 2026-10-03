به مناسب هفته دفاع مقدس یادواره ۲۳ شهید ۸ سال دفاع مقدس و جنگ رمضان در بخش جغین شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سروان سالاری فرمانده حوزه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) بخش جغین هدف از برگزاری این یادواره‌ها را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فداکاری بین نوجوان و مردم عنوان کرد.

سید مظاهر حسنی مدیر کل تشریفات دفتر مقام معظم رهبر شهید امت در این مراسم گفت: رهبر شهید هنگام حضور در کنار خانواده شهدا همیشه از خداوند آرزوی شهادت می‌کردند.

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محسنی فرماندار رودان نیز در این مراسم گفت: در هفته دفاع مقدس از ۵۰۰ تَن از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا چهار بخش شهرستان رودان تجلیل شد.