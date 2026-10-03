مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با تأکید بر ضرورت توسعه تولید صادرات‌محور در استان گفت: طرح‌های تولیدی با رویکرد صادراتی در اولویت صدور مجوز و دریافت حمایت‌ها و تسهیلات قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی در استان قم فعال است و ظرفیت ایجادشده در حوزه تجارت خارجی، زمینه مناسبی برای تولید محصولات باکیفیت و حضور واحد‌های صنعتی استان در بازار‌های بین‌المللی فراهم کرده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از محصولات تولیدشده در واحد‌های صنعتی قم از قابلیت رقابت با کالا‌های مشابه خارجی برخوردار است و صنعتگران استان با شناخت بازار‌های هدف و نیاز مشتریان بین‌المللی، توانسته‌اند حضور قابل توجهی در بازار‌های صادراتی داشته باشند.

کریمی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های صنعتی در قم بر اساس شاخص‌های مشخص و با هدف تقویت تولید، صادرات و اشتغال دنبال می‌شود و در این چارچوب، طرح‌های فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز‌های لازم و برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارند.

وی همچنین اشتیاق سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان را فرصتی مهم برای تقویت رشد اقتصادی دانست و گفت: از این ظرفیت برای افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در نیمه نخست سال جاری نزدیک به ۱۳۶ هزار تن انواع کالا در قالب ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه از طریق گمرکات استان قم به بازار‌های جهانی صادر شده است.

ارزش این میزان صادرات ۱۷۳ میلیون و ۹۱۰ هزار دلار اعلام شده که بیانگر ظرفیت قابل توجه واحد‌های تولیدی و تجاری قم در تأمین نیاز بازار‌های خارجی است.

استان قم دارای شهرک‌های صنعتی شکوهیه، الغدیر، شهاب، سلفچگان، محمودآباد، چوب و مبلمان ثامن و شهرک فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین شهرک فناوری صنایع شیمیایی است.

علاوه بر این، نواحی صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو، طغرود و بیدهند و یک شهرک صنعتی غیردولتی نیز در استان فعالیت دارند که ظرفیت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال فراهم کرده‌اند.

در مجموع بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قم مستقر هستند که ظرفیت اشتغال بیش از ۵۰ هزار نفر را ایجاد کرده‌اند.

وجود زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی بزرگ و تخصصی، قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی کشور، نزدیکی به تهران و دسترسی به بخش قابل توجهی از بازار‌های مصرف داخلی از جمله عواملی است که این استان را به یکی از مقاصد مورد توجه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید تبدیل کرده است.

بخش صنعت سهم قابل توجهی در اقتصاد قم دارد و شمار زیادی از شاغلان استان در این بخش فعالیت می‌کنند.

قم بر اساس شاخص اشتغال صنعتی، رتبه ششم کشور را در اختیار دارد؛ جایگاهی که بیانگر نقش صنعت در ساختار اقتصادی استان و حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش طی سال‌های اخیر است.

تداوم حمایت از طرح‌های صنعتی صادرات‌محور می‌تواند در کنار افزایش ظرفیت تولید، زمینه حضور گسترده‌تر واحد‌های صنعتی قم در بازار‌های بین‌المللی، توسعه تجارت خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کند.