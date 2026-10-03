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سرپرست بهزیستی کیش از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در ۲۹ آبان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دومین آزمون استخدامی با همکاری جهاددانشگاهی بهعنوان مجری آزمون، در کیش برگزار می شود.
او افزود: رشتهها و مشاغل مورد نیاز ۳۲ دستگاه اجرایی کشور در تمامی استانها پیشبینی شده و افراد دارای معلولیت میتوانند با مراجعه به سامانه جهاد دانشگاهی به نشانی HRTC.IR شرایط شرکت در آزمون را مشاهده و نام نویسی کنند.
سرپرست بهزیستی کیش، گفت: نام نویسی از ۴ مهر آغاز شده و با توجه به محدود بودن فرصت باقیمانده، متقاضیان دارای شرایط در سریعترین زمان نسبت به تکمیل مراحل نام نویسی اقدام کنند.
حیدرهایی تأکید کرد: آزمون در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف فراهم کردن فرصتهای استخدامی برای آنها برگزار میشود.