به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دومین آزمون استخدامی با همکاری جهاددانشگاهی به‌عنوان مجری آزمون، در کیش برگزار می شود.

او افزود: رشته‌ها و مشاغل مورد نیاز ۳۲ دستگاه اجرایی کشور در تمامی استان‌ها پیش‌بینی شده و افراد دارای معلولیت می‌توانند با مراجعه به سامانه جهاد دانشگاهی به نشانی HRTC.IR شرایط شرکت در آزمون را مشاهده و نام نویسی کنند.

سرپرست بهزیستی کیش، گفت: نام نویسی از ۴ مهر آغاز شده و با توجه به محدود بودن فرصت باقی‌مانده، متقاضیان دارای شرایط در سریعترین زمان نسبت به تکمیل مراحل نام نویسی اقدام کنند.

حیدر‌هایی تأکید کرد: آزمون در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف فراهم کردن فرصت‌های استخدامی برای آنها برگزار می‌شود.