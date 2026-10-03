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آرمان درویش، بازیگر سینما، با اشاره به محدودیتهای هنری در بازنمایی جایگاه قهرمانان، بر لزوم حمایت مردمی از فیلمهایی با موضوع شهدا برای تداوم تولید آثار در این حوزه تأکید کرد.
آرمان درویش، بازیگر سینما، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ضمن اشاره به محدودیتهای هنری در نمایش جایگاه قهرمانان، اظهار داشت: هر مدیومی برای نمایش عظمت یک شهید و قهرمان کوچک است؛ ما با هر تلاشی که در سینما انجام دهیم، نمیتوانیم ذرهای از رشادتها و ازخودگذشتگیهای شهدا را بهطور کامل بازنمایی کنیم.
در ادامه، درویش با اشاره به تجربه بازی در نقش شهید حسین املاکی گفت: این نقش برای من یک نعمت بود؛ چرا که در طول کار، معنای واقعی “زنده بودن شهدا” را لمس کردم. تمام تلاشم این بود که با تمرکز بر حضور معنوی ایشان، این شخصیت را به قاب دوربین معرفی کنم.
وی همچنین با تأکید بر نقش مخاطب در سینمای ایران، خواستار حمایت مردمی از فیلمهای موضوع شهید شد و افزود: اگر مردم پای فیلمهایی که درباره شهدا و ایران ایستادهاند بایستند، چرخه اکران تغییر میکند و این امکان فراهم میشود تا آثار موفق بیشتری در این حوزه ساخته شود.