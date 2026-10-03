۲۳ هزار و ۸۹۸ پیام، در بازه زمانی ۳۱ شهریور تا ۷ مهر، براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما، ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه‌های سیاسی، شبکه خبر و شبکه دو در میان شبکه‌های تلویزیونی و همچنین شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان، بیشترین حجم نظرات مخاطبان را به خود اختصاص داده‌اند.

یشترین سهم در تماس با مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر، مجموعه تلویزیونی «با عرض معذرت» شبکه دو و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی شامل درخواست تهیه گزارش درخصوص کم بودن میزان حقوق دریافتی شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشکری با توجه به تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، درخواست دعوت از مسئولان به‌منظور نقد و بررسی مشکلات اقتصادی، قطع برق و مشکلات ایجاد شده برای شهروندان، تأخیر در تحویل خودرو‌ها توسط شرکت‌های خودروسازی، عدم تعهد نسبت به تحویل واحد‌های طرح مسکن ملی و مسکن مهر بود.

تشکر از عملکرد مناسب رسانه ملی در پوشش و اطلاع‌رسانی سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، اخبار جنگ، مسائل سیاسی و تجمعات شبانه و اجرای خوب سحر امامی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» از دیگر محور‌های مطرح شده از سوی مردم بود.

مهم‌ترین نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل انتقاد از پرحرفی کارشناسان و اجازه صحبت ندادن به سایرین، پرداختن به انتخابات و مشکلات اقتصادی امریکا و غافل شدن از مشکلات داخلی، نپرداختن به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، ارائه اطلاعات محرمانه توسط خضریان درخصوص مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تشکر از بررسی مسائل روز جامعه با حضور کارشناسان آگاه و مطلع، اجرای خوب سرباز روح‌الله رضوی، پرداختن به مشکلات اقتصادی و ارائه راهکار‌های مناسب و کاربردی و درخواست پرداختن به موضوعات تحریم هوایی و خروج ایران از ان‌پی‌تی، افزایش مدت‌زمان پخش و دعوت از آقایان خانعلی‌زاده، صمصامی، جبرائیلی و ایزدی بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «با عرض معذرت»، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب، سرگرم‌کننده و بازی هنرمندانه بازیگران، انتقاد از برخی دیالوگ‌های نامناسب بازیگران و درخواست گنجاندن شخصیت‌های نتانیاهو و رضا پهلوی و افزایش بخش مربوط به ترامپ بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل تشکر از پخش برنامه‌های مفید و آموزنده بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست پخش ترانه‌های متنوع و اعلام راه‌های ارتباطی با برنامه‌های شبکه بود.