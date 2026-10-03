شماره‌های ۵، ۶ و ۷ مجموعه نمایشنامه‌های «فصل سفید» با آثاری از نویسندگان برگزیده پروژه «چهار فصل تئاتر ایران» منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شماره‌های جدید مجموعه نمایشنامه‌های «فصل سفید» با همکاری و حمایت دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنر‌های نمایشی سوره و با آثاری از نویسندگان برگزیده پروژه «چهار فصل تئاتر ایران» منتشر شد.

در شماره پنجم این مجموعه، نمایشنامه «دخت نارنج و ترنج» نوشته امیرحسین طاهری، نمایشنامه‌های «دماغ یا بوق» و «فلامینگو» نوشته لیلا روغنگیر قزوینی و نمایشنامه «ژیان» نوشته صابر دلبینا به چاپ رسیده است.

شماره ششم «فصل سفید» نیز شامل نمایشنامه «رابطه» نوشته احمد نیک‌پیام و نمایشنامه «شوخی می‌کنید آقای کارگردان» نوشته سروش بهاری است.

در شماره هفتم این مجموعه نیز نمایشنامه «روز، ماه، سال» نوشته مهدی غلامحیدری و نمایشنامه «سپیدار مادر» نوشته رضا عاشوری‌فر منتشر شده است.

مجموعه نمایشنامه‌های «فصل سفید» به همت دفتر مطالعات و پژوهش مرکز هنر‌های نمایشی سوره تهیه و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.