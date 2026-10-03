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مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، از اهدای اعضای یک جوان ۴۴ ساله اهل شهرستان اردل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پانته آ رمضاننژاد گفت: این مرحوم که بر اثر بروز حادثه دچار مرگ مغزی شده و تحت مراقبتهای پزشکی در بیمارستان بود، با رضایت و بزرگواری خانواده خود، اعضای بدن خود (کبد و کلیه) را برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا کرد.
وی افزود: این عمل خیرخواهانه، فرصت دوبارهای برای زندگی بیماران نیازمند خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد : از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳ مورد اهدای عضو از بیماران دچار مرگ مغزی در استان چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است که نشاندهنده رشد آگاهی در این حوزه است.