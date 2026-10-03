همزمان با هفته گردشگری، سه اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان پارسیان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۸۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

عادل شهرزاد افزود: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی علاوه بر افزایش ظرفیت اسکان گردشگران، زمینه معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی شهرستان پارسیان را فراهم می‌کند.

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وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پارسیان گفت: توسعه زیر ساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه می‌تواند به رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری مسافران در شهرستان کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: شهرستان پارسیان با توجه به همجواری با استان‌های بوشهر و فارس و برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، یکی از قطب‌های گردشگری استان هرمزگان است.