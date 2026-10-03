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با برگزاری مرحله نهایی مسابقات فوتبال نونهالان زیر ۱۳ سال شهرستان شهرکرد، باشگاه «پدیده شهرکرد» توانست عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این دوره از مسابقات که با هدف شناسایی استعدادهای نونهال و توسعه فوتبال پایه برگزار شد، با حضور ۱۰ تیم در زمین چمن ورزشگاه تختی شهرکرد برگزار شد. پس از انجام رقابتهای فشرده و برگزاری دیدار نهایی، ردههای برتر مسابقات به شرح زیر مشخص شد:
مقام اول: باشگاه پدیده شهرکرد (قهرمان مسابقات)
مقام دوم: باشگاه استقلال نوین شهرکرد
مقام سوم: باشگاه شاهین چهارمحال