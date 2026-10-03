به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این دوره از مسابقات که با هدف شناسایی استعداد‌های نونهال و توسعه فوتبال پایه برگزار شد، با حضور ۱۰ تیم در زمین چمن ورزشگاه تختی شهرکرد برگزار شد. پس از انجام رقابت‌های فشرده و برگزاری دیدار نهایی، رده‌های برتر مسابقات به شرح زیر مشخص شد:

مقام اول: باشگاه پدیده شهرکرد (قهرمان مسابقات)

مقام دوم: باشگاه استقلال نوین شهرکرد

مقام سوم: باشگاه شاهین چهارمحال