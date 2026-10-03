به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره ۸۵۰ شهید شهرستان میاندوآب با حضور سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، مسئولان میاندوآب، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) میاندوآب برگزار شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این مراسم گفت: شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ماست که راه و آرمان‌های آنان را ادامه دهیم.

سردار رجبی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور است و باید این فرهنگ ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف با وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر دشمنان، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است و این روحیه همچنان باید در جامعه زنده و پویا باشد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت توجه به وصایای شهدا و سیره زندگی آنان تأکید کرد و گفت: شهدا برای حفظ ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور و دفاع از مردم، جان خود را فدا کردند و امروز بهترین راه برای پاسداشت خون شهدا، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی است.

در ادامه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا شد و از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل به عمل آمد.