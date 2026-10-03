به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، کره شمالی بامداد شنبه یک فروند موشک بالستیک به سمت آب‌های شرقی شبه‌جزیره کره شلیک کرد؛ اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش‌ها میان پیونگ‌یانگ و سئول بر سر انفجار مین در منطقه غیرنظامی دو کره انجام شده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد این موشک حدود ساعت ۶:۳۰ صبح به وقت محلی از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی شلیک شد و پیش از سقوط در دریا، بیش از ۷۰۰ کیلومتر را طی کرد. سئول و واشنگتن در حال بررسی نوع و مشخصات دقیق این موشک هستند.

وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرد این موشک حدود ۶۸۰ کیلومتر پرواز کرده و به ارتفاع تقریبی ۹۰ کیلومتری رسیده است. به گفته مقام‌های ژاپنی، موشک در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی این کشور فرود آمده و گزارشی از خسارت به کشتی‌ها یا هواپیما‌ها دریافت نشده است. توکیو در واکنش، اعتراض شدید خود را به کره شمالی اعلام کرد.

پس از این پرتاب، دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی نشست اضطراری شورای امنیت ملی را برگزار کرد و ارتش این کشور سطح مراقبت و آمادگی خود را برای احتمال پرتاب‌های بیشتر افزایش داد. سئول همچنین اعلام کرده اطلاعات مربوط به این آزمایش را با آمریکا و ژاپن به اشتراک خواهد گذاشت.

این آزمایش موشکی یک روز پس از رد اتهام کره جنوبی از سوی پیونگ‌یانگ انجام شد. کره جنوبی و فرماندهی سازمان ملل اعلام کرده‌اند دو هفته قبل انفجار مین در منطقه غیرنظامی که به زخمی شدن سه نظامی کره جنوبی منجر شد، احتمالا ناشی از مین‌های کارگذاشته‌شده توسط کره شمالی بوده است؛ اما کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، این اتهام را بی‌اساس خوانده و درخواست سئول برای عذرخواهی را رد کرده است.

پرتاب امروز، یکی از تازه‌ترین آزمایش‌های موشکی کره شمالی در سال جاری و نخستین شلیک موشک بالستیک این کشور از زمان پرتاب یک موشک کوتاه‌برد در اواخر شهریورماه به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر نیز پیونگ‌یانگ مجموعه‌ای از آزمایش‌های موشکی و رزمایش‌های نظامی را انجام داده است.