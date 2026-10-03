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همه ساله پاییز رنگ رنگ، موسم برداشت کدو حلوایی، محصول جالیزی و پاییزی در مزارعِ روستای بیارِ شهرستان سِملقان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برداشت کدو حلوایی (کدو تنبل)، میوه نارنجی و پرخاصیت پاییزی، از مزارع روستای بیار در شهرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالی آغاز شده و کشاورزان این منطقه محصول دسترنج خود را روانه بازار میکنند.
پیش بینی می شود امسال دو هزار تن کدو از مزارع این شهرستان برداشت و علاوه بر تامین نیاز داخل استان، روانه دیگر استانهای کشور شود.
کدو حلوایی از محصولات پاییزی است که علاوه بر مصرف تازهخوری، در تهیه انواع غذاها و فرآوردههای غذایی نیز استفاده میشود و برداشت آن در این روزها حالوهوای متفاوتی به مزارع روستای بیار بخشیده است.
کشاورزان روستای بیار با استفاده از ظرفیتهای کشاورزی منطقه، هر ساله بخشی از اراضی خود را به کشت کدو حلوایی اختصاص میدهند و محصول تولیدی پس از برداشت، برای عرضه به بازارهای محلی و سایر مناطق ارسال میشود.
برداشت این محصول تا پایان فصل برداشت ادامه دارد و کدو حلوایی تولیدشده در این منطقه علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، به رونق اقتصادی و درآمد کشاورزان روستا نیز کمک میکند.