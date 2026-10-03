عملیات حفاری طولانی‌ترین تونل بزرگراهی زیردریایی چین در خلیج «جیائوجو» در استان شاندونگ، با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ دستگاه حفاری شیلد پس از رسیدن به نقطه تعیین شده در عمق ۱۰۵ متری زیر سطح دریا، عملیات حفاری این طرح بزرگ را تکمیل کرد.

در اجرای این طرح برای نخستین بار ترکیبی از روش‌های حفاری و انفجار و حفاری با دستگاه شیلد به کار گرفته شده است. بخش اصلی تونل در عمق ۹۵ متری زیر سطح دریا قرار دارد و تونل خدماتی نیز تا عمق ۱۰۵ متری امتداد می‌یابد؛ شرایطی که فشار بالای آب، آب‌بندی و عایق‌کاری دقیق سازه را ضروری کرده است.

این طرح در مجموع ۱۷ و چهار دهم کیلومتر طول دارد که ۱۴ و سه دهم کیلومتر آن را بخش اصلی تونل تشکیل می‌دهد. این بخش شامل دو تونل اصلی و یک تونل خدماتی است و در هر مسیر سه خط عبور پیش‌بینی شده است. سرعت طراحی مسیر نیز ۸۰ کیلومتر در ساعت است.

تونل دوم خلیج جیائوجو، منطقه مرکزی شهر چینگ‌دائو را به منطقه جدید ساحل غربی این شهر متصل می‌کند و پس از بهره‌برداری در کنار تونل، پل و بزرگراه موجود، شبکه حمل‌ونقل عبوری از خلیج را تکمیل خواهد کرد.

در اجرای این طرح همچنین فناوری‌های جدیدی برای تخلیه سریع نخاله‌های حفاری و کاهش لرزش دستگاه شیلد به کار گرفته شده است. این طرح در چارچوب برنامه چین برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد یک نظام حمل‌ونقل یکپارچه و مدرن تا سال ۲۰۳۰ اجرا می‌شود.