به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در جریان بازدید مشترک کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش، تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و اتاق اصناف از واحد‌های عرضه و نگهداری مواد غذایی، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم اقلام تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیرقابل مصرف شناسایی، جمع‌آوری و معدوم شد.

این بازدید در راستای تشدید نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و با هدف پیشگیری از عرضه اقلام بدون شرایط بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی انجام شد.