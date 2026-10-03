به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نبی الله صداقتی گفت: از این تعداد ۲۶۹۲ نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اندکه این آمار نسبت به سال گذشته یکسان بوده و تفاوت چندانی نکرده و مابقی کارت‌های ملی هوشمند در کمترین زمان ممکن آماده خواهد شد و متقاضیان برای دریافت آن می‌توانند به ادارات ثبت احوال استان مراجعه کنند.

وی افزود: از ابتدا سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۱۱هزار کارت ملی هوشمند معادل ۹۵ درصد افراد تحویل داده شده و مابقی افراد مشمول کارت درخواست آنها تایید شده و امور مربوط به خدمات الکترونیک آنان در دستگاه‌های اجرایی درحال انجام است.

صداقتی درباره کارت‌هایی که هنوز صادر نشده است، افزود: رسید کاغذی در زمان ثبت درخواست به افراد داده شده که در حکم کارت ملی هوشمند است و تا زمان صادر شدن کارت، فرد می‌تواند از آن برای خدمات اداری، بانکی، آموزشی و سایر موارد استفاده کند.

وی در ارتباط با طولانی شدن روند دریافت کارت ملی هوشمند بیان کرد: مشکلاتی در تامین بدنه و تراشه کارت‌ها وجود داشت که با تدابیر سازمان کارت‌های جدید در اسرع وقت در چرخه تولید قرار گرفته و صدور کارت به کمترین زمان ممکن خواهد رسید.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی بیان کرد: با ورود نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی در بهار۱۴۰۶، پیش بینی می‌شود که صدور و تحویل این کارت‌ها در کمتر از یک ماه امکان پذیر باشد، در طراحی نسل جدید کارت‌های ملی، تلفیق لایه هویت و لایه خدمت به عنوان مهم‌ترین ویژگی فنی لحاظ شده است.

وی افزود: درحال حاضر ۶۱۰۰ کارت هوشمند ملی آماده تحویل در استان وجود دارد که از هم استانی‌ها درخواست می‌شود در صورت دریافت پیامک از به تاخیر انداختن مراجعه و تحویل گرفتن کارت خود داری نمایند.