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یک کارآفرین باسابقه با بیش از نیم قرن فعالیت در حوزه تولید، تولید بدون کارخانه را الگویی برای استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع، کاهش محدودیتهای تولید و افزایش بهرهوری دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا یونچی، کارآفرین باسابقه حوزه تولید، در برنامه «تولید بدون کارخانه» با اشاره به سابقه خانوادگی خود در صنعت گفت: کارخانه خانوادگی ما سالها پیش توسط پدر پدربزرگم تأسیس شد و در نسلهای بعد توسعه پیدا کرد؛ اما در ادامه، به دلیل موانع و چالشهای موجود در مسیر فعالیت صنعتی، ناچار به تعطیلی کارخانه شدیم.
وی افزود: کارخانه تعطیل شد، اما تولید تعطیل نشد.
یونچی گفت: امروز چهار محصول مجزا و غیرمرتبط با یکدیگر تولید میکنم و برای تولید آنها از ظرفیت خالی کارخانهها و واحدهای تولیدی دیگر استفاده میکنم.
این کارآفرین، یکی از مزیتهای تولید بدون کارخانه را انعطافپذیری در انتخاب محصول دانست و افزود: در این روش میتوان با توجه به شرایط زمانی، نیاز بازار و میزان فروش، محصول موردنظر را انتخاب کرد و به دلیل نداشتن محدودیتهای یک کارخانه ثابت، با فراغ بال بیشتری فعالیت کرد.
وی، توجه به مهارت، آموزش، شناخت محصول و میزان سرمایه را از الزامات ورود به کسبوکار در مدل تولید بدون کارخانه عنوان کرد و گفت: فعالان این حوزه باید کارخانهها و ظرفیتهای تولیدی را بهخوبی بشناسند، محصول خود را بشناسند و نحوه تنظیم قراردادهای تولید را بدانند تا سرمایه آنها از بین نرود.
یونچی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات غذایی در این مدل، گفت: با نزدیک شدن به فصل افزایش مصرف شکلات، تولید این محصول در قالب تولید بدون کارخانه میتواند فرصت مناسبی برای فعالان این حوزه ایجاد کند و فروش آن در این مقطع از سال میتواند مورد توجه قرار گیرد.
این کارآفرین باسابقه همچنین با تأکید بر نقش تولید بدون کارخانه در افزایش بهرهوری تولید، ضمن تقدیر از رسانه ملی برای معرفی و توسعه این الگوی مدرن تولید، خواستار ادامه این روند و برنامه شد.
وی افزود: برندهای مطرح دنیا در کشورهای پیشرفته نیز از روشهای نوین و انعطافپذیر تولید استفاده میکنند و پرداختن رسانه ملی به این الگو میتواند به آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با شیوههای جدید تولید کمک کند.
برنامه «تولید بدون کارخانه» با هدف معرفی ظرفیتهای این شیوه تولید و روایت تجربه فعالان اقتصادی، هر جمعه از اخبار ۱۴ شبکه یک و شبکه خبر روی آنتن میرود.
مخاطبان میتوانند سوژهها و تجربههای خود درباره تولید بدون کارخانه را از طریق شبکههای اجتماعی با نشانی ODM_IRAN@ ارسال کنند.