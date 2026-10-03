­عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص مصوبه جدید شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی، گفت: این مصوبه دارای ابهام است، زیرا بسیاری از قطعات خودرو‌های مونتاژی از مدت‌ها قبل وارد شده بودند و هنوز در انبار‌ها هستند بنابراین باید مشخص شود محاسبه نرخ قطعات خودرو‌های مونتاژی با نرخ ارز آزاد از چه زمان محاسبه می‌شود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا سلیمی در مورد مصوبه جدید شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی بر مبنای نرخ ارز آزاد در زمان واردات قطعات آنها، افزود: بسیاری از خودروسازان و مونتاژکاران خودرو، ارز دولتی دریافت کرده‌اند و نمی‌توانند امروز قطعاتی که با ارز دولتی وارد کردند را با قیمت آزاد به مردم تحمیل کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: آنچه مسلم است حاشیه سود مونتاژکاران و خودروسازان به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است که عدد‌های نجومی می‌شود.

وی گفت: البته قطعات وارداتی نیز باید شناسه داشته باشند تا مشخص شود چه زمان و با چه نرخی و چه نوع ارزی وارد کشور شدند و این روش در تمام دنیا متداول است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: مشکل کنونی این است که متاسفانه نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز به آنها شفاف نیست و در سامانه‌های مربوطه وارد نشده است و در این زمینه یک نوع پنهان کاری وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این مصوبه شورای رقابت دارای ابهام است، زیرا بسیاری از قطعات خودرو‌های مونتاژی از مدت‌ها قبل وارد شده بودند و هنوز در انبار‌ها هستند بنابراین باید مشخص شود محاسبه نرخ قطعات خودرو‌های مونتاژی با نرخ ارز آزاد از چه زمان محاسبه می‌شود و همه این موارد باید تفکیک شود و درباره آن شفاف سازی صورت گیرد. /