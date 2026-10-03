پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه اسب کرد و وجود بیش از ۱۲ هزار رأس اسب در منطقه، گفت: راهاندازی میدان سوارکاری در دهکده المپیک کرمانشاه میتواند علاوه بر پشتیبانی از ورزشهای مرتبط، به ایجاد زنجیرهای اقتصادی و اشتغالزا و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی با بیان اینکه بخشی از عملیات اجرایی میدان سوارکاری، از جمله خاکبرداری و آمادهسازی زیرساخت اولیه، انجام شده است، اظهار کرد: تکمیل این طرح با همکاری دستگاههای مرتبط، هیئت سوارکاری و مشارکت بخش خصوصی دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه پرورش و نگهداری اسب افزود: اسب کرد از سرمایهها و برندهای شاخص این منطقه است و کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۱۲ هزار رأس اسب، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیتهای سوارکاری دارد و راهاندازی این میدان میتواند زمینه توجه بیشتر به اسب اصیل کرد و رونق فعالیتهای ورزشی و اقتصادی مرتبط با آن را فراهم کند.
دکتر حبیبی استقبال مردم و علاقهمندان از این رشته ورزشی را از دیگر دلایل ضرورت اجرای طرح دانست و گفت: در برنامهای که هفته گذشته با تدارک هیئت سوارکاری در ماهیدشت برگزار شد، علاقه مردم و شور و نشاط سوارکاران را از نزدیک مشاهده کردم و مطالبه علاقهمندان این است که میدان سوارکاری هرچه سریعتر راهاندازی شود.
وی با بیان اینکه این مجموعه میتواند به مرکزی برای ارائه خدمات به استانهای غرب کشور تبدیل شود، افزود: فراهمشدن زیرساختهای مناسب، امکان برگزاری برنامهها و مسابقات سوارکاری مجموعههایی را که اکنون بهصورت پراکنده در حوزه نگهداری اسب فعالیت میکنند، و فعالیتهایی مانند اسبدرمانی نیز میتواند در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
وی موقعیت دهکده المپیک را برای اجرای این طرح مناسب ارزیابی کرد و گفت: دسترسی مردم به محل پیشبینیشده آسانتر است و امکان توسعه مجموعه نیز وجود دارد و در طراحی و اجرای میدان، شاخصهای استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان: با توجه به اینکه قرار است بخش خصوصی در اجرای طرح مشارکت کند، ابتدا باید توافقهای لازم با سرمایهگذار و متقاضیان بخش خصوصی انجام شود و با این حال، بخش عمدهای از زیرساخت اولیه، شامل عملیات خاکی و آمادهسازی بستر میدان، انجام شده و پیمانکار نیز در حال اجرای کار است.
دکتر حبیبی افزود: برای افزایش سرعت اجرای طرح تلاش میکنیم و هدف این است که میدان سوارکاری در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود و در اختیار مردم و علاقهمندان قرار گیرد.