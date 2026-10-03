مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: بیماران صعب‌العلاج، پیوندی، مبتلایان به‌ام‌اس و بیماران خاص در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: بیماران صعب‌العلاج، پیوندی، مبتلایان به‌ام‌اس و بیماران خاص در اولویت دریافت واکسن قرار دارند.

دکتر فائضه نجفی افزود : در داروخانه‌های شهید رجایی و هلال احمر، با ظرفیت توزیع مناسب، توزیع واکسن با اولویت بیماران صعب العلاج، پیوندی، مبتلایان به‌ام‌اس و بیماران خاص همراه با ارائه نسخه پزشک متخصص مربوطه انجام می‌شود.

وی درباره نوع و قیمت واکسن توزیع‌شده در استان افزود: نوع واکسنی که در حال حاضر توزیع می‌شود، واکسن سه ظرفیتی چینی است که با قیمت مصرف کننده، یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

مدیر دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطرنشان کرد: شهروندان و گروه‌های هدف در صورت بروز مشکل و یا شکایاتی می‌توانند موارد را با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در میان بگذازند که موارد پس از ارجاع به دقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.