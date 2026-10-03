مسابقات مینی‌والیبال چهار نفره دختران زیر ۱۵ سال استان قم با قهرمانی تیم آبشار جعفریه و معرفی برترین‌های این رقابت‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مسابقات به همت هیأت والیبال استان قم و با گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، با حضور ۱۲ تیم از سراسر استان در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

تیم‌های شرکت‌کننده طی دو روز و در قالب ۳۳ مسابقه به رقابت پرداختند که در پایان تیم آبشار جعفریه با مربیگری چراغی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

تیم خلیلی الف با مربیگری زهرا مرادی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های آذرخش با مربیگری قلیچ‌خانی و خلیلی ب با مربیگری محسنی به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین معصومه عزیزی از تیم آبشار جعفریه به عنوان بهترین بازیکن این دوره از مسابقات معرفی شد.

در پایان این رقابت‌ها به تیم‌های برتر، حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.