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فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: ۱۴۵ حلقه صالحین در پایگاههای بسیج این شهرستان فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مصطفی اقبالی افزود: این حلقهها در زمینههای آموزش روخوانی و صحیحخوانی قرآن کریم، احکام و معارف اسلامی وهمچنین فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزش مهارتهای معیشتی و اقتصادی فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: حلقههای صالحین، بستری برای تربیت دینی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان است، طرحی که با حضور در پایگاههای مقاومت بسیج، در طول سال زمینه آموزش، پرورش و تقویت باورهای دینی و مهارتهای زندگی را برای نسل جوان فراهم میکند.
فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: در این محافل، نوجوانان و جوانان در کنار فراگیری آموزههای دینی، فرصت مشارکت در فعالیتهای گروهی، تقویت مسئولیتپذیری و آشنایی با مهارتهای مورد نیاز زندگی را پیدا میکنند.