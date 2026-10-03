به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مصطفی اقبالی افزود: این حلقه‌ها در زمینه‌های آموزش روخوانی و صحیح‌خوانی قرآن کریم، احکام و معارف اسلامی وهمچنین فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزش مهارت‌های معیشتی و اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: حلقه‌های صالحین، بستری برای تربیت دینی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان است، طرحی که با حضور در پایگاه‌های مقاومت بسیج، در طول سال زمینه آموزش، پرورش و تقویت باور‌های دینی و مهارت‌های زندگی را برای نسل جوان فراهم می‌کند.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه گفت: در این محافل، نوجوانان و جوانان در کنار فراگیری آموزه‌های دینی، فرصت مشارکت در فعالیت‌های گروهی، تقویت مسئولیت‌پذیری و آشنایی با مهارت‌های مورد نیاز زندگی را پیدا می‌کنند.