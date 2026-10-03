به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گفت: مهلت پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد.

غلامرضا آقابابایی افزود: باتوجه به اضافه شدن رشته‌محل‌های جدید در پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مهر ماه دانشگاه جامع علمی کاربردی، داوطلبان می‌توانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به آن را مشاهده و نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.