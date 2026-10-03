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سرپرست مرکز توسعه سلامت کیش، گفت: تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی در صیانت از امنیت مردم، نقشی مهم و اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست مرکز بهداشت کیش در پیامی هفته انتظامی را به فرماندهی و کارکنان انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تبریک گفت.
در متن پیام دکتر رضانیا آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته انتظامی، فرصت ارزشمندی برای قدردانی از تلاشهای خالصانه و مسئولانه کارکنان فراجا در برقراری نظم، امنیت و آرامش جامعه است.
بیتردید امنیت پایدار، زیربنای سلامت و توسعه اجتماعی است و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی در صیانت از امنیت مردم، نقشی مهم و اثرگذار در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد.
اینجانب با گرامیداشت هفته انتظامی، از زحمات و خدمات ارزشمند فرماندهان، کارکنان و خانواده بزرگ فرماندهی انتظامی کیش تقدیر و تشکر نموده و برای تمامی این عزیزان، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
دکتر رضانیا
سرپرست مرکز بهداشت کیش