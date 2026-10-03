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ادارهکل استاندارد استان تهران با صدور هشداری جدی، نسبت به مخاطرات جبرانناپذیر استفاده از سیم و کابل غیراستاندارد هشدار داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ادارهکل استاندارد استان تهران؛ استفاده از محصولات ارزانقیمت و فاقد کیفیت که اغلب دارای سطح مقطع نامناسب یا هادیهای آلومینیومی با روکش مس (ظاهر فریبنده) هستند، یکی از عوامل ایجاد حریق در فضای داخلی ساختمانها به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بسیاری از آتشسوزیهای مهیب ساختمانی ناشی از اتصالات معیوب در نقاط غیرقابل دسترس است؛ جایی که حرارت ناشی از مقاومت الکتریکی بالا بهتدریج عایق را تخریب کرده و منجر به جرقه و شعله میشود. بنابر این تأکید میشود مصرفکنندگان صرفاً به رنگ مسی هادی اعتماد نکرده و مشخصات فنی محصول را با الزامات استاندارد ملی و تطبیق دهند.
ادارهکل استاندارد استان تهران توصیه کرد: مصرفکنندگان، پیش از خرید و استفاده از سیم و کابل، حتما نشان استاندارد روی بستهبندی یا بدنه محصول را رویت، کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد را استخراج و کد ۱۰ رقمی را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند.
در صورت عدم مطابقت مشخصات دریافتی از سامانه با محصول خریداری شده، از مصرف آن خودداری کرده و مراتب را از طریق مسیرهای رسمی، از جمله سامانه تلفنی ۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد استان تهران گزارش کنند.